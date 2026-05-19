La mañana de este martes comenzó con un marcado descenso de temperatura en Villa Cañás. Según los datos meteorológicos actualizados a las 8, la ciudad registró 0,8°C bajo un cielo completamente despejado, en una jornada que se presenta estable y sin probabilidades de precipitaciones.

Además, la humedad alcanzó el 96%, mientras que el viento soplaba desde el sector norte a 4 kilómetros por hora, con una visibilidad estimada en 10 kilómetros.

Para el resto del día, el pronóstico anticipa una mejora gradual de las condiciones térmicas. Durante la tarde se espera una temperatura máxima cercana a los 18°C, manteniéndose el cielo despejado y con vientos del noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 10°C, aunque las condiciones seguirán siendo estables.

En este marco, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días en la región, con mínimas previstas entre 1°C y 4°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 14°C y 19°C, sin lluvias importantes a la vista.