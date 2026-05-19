Durante la madrugada de este martes se produjo un choque por alcance entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 344,5, en el tramo que une Venado Tuerto con Santa Isabel.

El siniestro ocurrió pasadas la 1 de la mañana, cuando, por causas que aún se investigan, ambos transportes que circulaban en el mismo sentido terminaron colisionando. Uno de los camiones impactó contra la parte trasera del otro, provocando importantes daños materiales.

Como consecuencia del golpe, uno de los conductores resultó lesionado. Fue asistido en primera instancia en el lugar del hecho y luego trasladado al Hospital de Santa Isabel para una mejor atención médica.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa Isabel, quienes realizaron las tareas de asistencia y prevención. Posteriormente, personal de Gendarmería quedó a cargo del control del tránsito vehicular en la zona.

Las causas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades intervinientes.