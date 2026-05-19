Choque de camiones en Ruta 8

El siniestro ocurrió durante la madrugada entre Venado Tuerto y Santa Isabel. Uno de los choferes resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Santa Isabel.
 
Regionales19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Durante la madrugada de este martes se produjo un choque por alcance entre dos camiones sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 344,5, en el tramo que une Venado Tuerto con Santa Isabel.

El siniestro ocurrió pasadas la 1 de la mañana, cuando, por causas que aún se investigan, ambos transportes que circulaban en el mismo sentido terminaron colisionando. Uno de los camiones impactó contra la parte trasera del otro, provocando importantes daños materiales.702291704_18085865270377787_2320061257595661499_n

Como consecuencia del golpe, uno de los conductores resultó lesionado. Fue asistido en primera instancia en el lugar del hecho y luego trasladado al Hospital de Santa Isabel para una mejor atención médica.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa Isabel, quienes realizaron las tareas de asistencia y prevención. Posteriormente, personal de Gendarmería quedó a cargo del control del tránsito vehicular en la zona.

Las causas del accidente deberán ser establecidas por las autoridades intervinientes.

Te puede interesar
Lo más visto
YT

Malvina Ledesma habló sobre salud infantil y prevención

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv20/05/2026
En una entrevista en Sonic TV junto a Oscar Andrés Canavese, la médica pediatra brindó recomendaciones para cuidar a los niños durante la temporada de bajas temperaturas y destacó la importancia de la vacunación y los controles médicos.
 
maxresdefault

Concejo: Poli repasó proyectos y reclamos vecinales

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv20/05/2026
En una entrevista en los estudios de Sonic TV con Oscar Andrés Canavese, el concejal Guillermo Poli abordó distintos proyectos tratados en el Concejo Municipal y analizó preocupaciones planteadas por vecinos e instituciones de Villa Cañás. 
Boletín de noticias