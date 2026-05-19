El Gobierno de Santa Fe aseguró que llega al actual escenario climático con una planificación previa y una importante cantidad de obras ya ejecutadas para reducir el riesgo hídrico ante un posible regreso del fenómeno de El Niño.

La presentación fue encabezada por la vocera provincial Virginia Coudannes junto a funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, donde se expuso el trabajo desarrollado desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la infraestructura vinculada al manejo del agua y la prevención.

Según indicaron, la provincia ya acumula una inversión superior a los 75.000 millones de pesos en obras hídricas, monto al que se suman otros 25.000 millones aportados mediante comités de cuenca. Además, se realizaron alrededor de 300 intervenciones en distintos puntos del territorio santafesino.

Entre las acciones ejecutadas se destacan la recuperación de la red provincial de monitoreo hídrico, que actualmente cuenta con 108 estaciones activas y proyecta llegar a 200, la limpieza de 4.000 kilómetros de canales y la incorporación de maquinaria destinada al mantenimiento de cursos de agua.

Por otro lado, las autoridades señalaron que inicialmente se identificaron 100 localidades con riesgo hídrico. De ese total, en 77 ya se concretaron trabajos mientras que en las restantes existen proyectos en desarrollo.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que el trabajo comenzó mucho antes de las alertas actuales sobre el fenómeno climático. Según explicó, la Provincia ya contaba con planificación, obras terminadas y otras en ejecución antes de las advertencias meteorológicas.

En este marco, también se recordó la puesta en marcha de medidas de asistencia para sectores afectados por las lluvias, incluyendo herramientas de financiamiento, alivios fiscales y programas destinados a mejorar la infraestructura rural y la conectividad productiva.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que el objetivo es que las inversiones y la experiencia adquirida permitan afrontar futuras contingencias con mejores condiciones y una mayor capacidad de respuesta.