Santa Fe se suma al régimen de compensación de deudas con Nación

El gobierno de Santa Fe decidió adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), el mecanismo creado por el Gobierno nacional para compensar deudas y créditos entre la Nación y las provincias.

La decisión fue formalizada con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, pocas horas antes de que venciera el plazo para incorporarse al programa. A partir de ahora, el Ministerio de Economía provincial, encabezado por Pablo Olivares, será el encargado de negociar los términos del acuerdo con la Nación.

Hasta hace poco, la administración santafesina había rechazado sumarse al régimen por considerar que el Estado nacional mantiene una importante deuda con la provincia, especialmente por cuestiones previsionales, y existía el riesgo de que parte de esa obligación fuera cancelada mediante bonos o bienes.

Sin embargo, el escenario cambió luego de que el Gobierno nacional incluyera a Santa Fe entre las provincias habilitadas para recibir anticipos financieros durante 2026.

En ese marco, la Provincia podrá gestionar hasta $400.000 millones en concepto de anticipo financiero. La intención oficial es solicitar inicialmente $300.000 millones y, de ser necesario, acceder al resto de los fondos durante el segundo semestre del año.

Además de la compensación de partidas presupuestarias, el régimen contempla la posibilidad de que la Nación entregue inmuebles como parte del pago de las deudas. Según trascendió, Santa Fe ya cuenta con un listado de propiedades nacionales que estaría dispuesta a aceptar dentro de ese esquema.

El REOR fue creado mediante el Decreto 969/2024 con el objetivo de ordenar las cuentas públicas y facilitar la cancelación de obligaciones cruzadas entre el Estado nacional y las provincias, evitando litigios judiciales y agilizando acuerdos administrativos.

Mientras tanto, continúa suspendido por 180 días el reclamo que Santa Fe mantiene ante la Corte Suprema por la deuda previsional de la ANSES, en el marco de las negociaciones que ambas partes llevan adelante para definir el reconocimiento del déficit previsional.

La adhesión también permitirá avanzar en la implementación del anticipo financiero autorizado por el Decreto 474/2026, que habilita a Santa Fe a recibir hasta $400.000 millones con una tasa fija nominal anual del 15%, fondos que deberán reintegrarse dentro del actual ejercicio fiscal.