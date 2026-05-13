El Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en Rosario en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste rosarina. Allí se concretó el desalojo de las personas que ocupaban el lugar y se realizó un relevamiento completo de la propiedad.

Según informaron desde la Provincia, se trata del inmueble número 16 recuperado desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La medida forma parte de una política orientada a quitarles bienes a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o hechos de corrupción.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo que el objetivo es que los bienes secuestrados o decomisados “vuelvan al Estado y a las víctimas”, además de debilitar las estructuras económicas del delito.

Durante el operativo se confeccionó un inventario del mobiliario existente en los dos pisos de la vivienda. Las pertenencias personales fueron retiradas por quienes residían allí y luego se cambiaron las cerraduras para formalizar la posesión estatal.

Además, durante la inspección se encontró un arma de fuego. Su situación quedó bajo análisis judicial para determinar si correspondía el secuestro y si la persona que la tenía contaba con autorización legal.

El inmueble está vinculado al excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito. La causa fue considerada emblemática en la investigación de hechos de corrupción policial en Santa Fe.

Bejarán había ocupado funciones relacionadas con el combate del juego clandestino en Rosario y fue investigado por un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos. En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes.

Desde la Provincia adelantaron que, por las características de la vivienda, el destino más probable será el remate. Sin embargo, antes se evaluará si puede ser reutilizada por algún organismo estatal.