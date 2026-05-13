Una requisa de rutina realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero permitió detectar una excavación intencional en uno de los pabellones donde se alojan internos de alto perfil. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del domingo y estuvo a cargo de personal del Servicio Penitenciario con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

Según informaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, los agentes encontraron una excavación de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad en el sector de baños de un patio externo. Además, durante el operativo secuestraron un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud.

Tras el hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales dispuso el cierre preventivo del sector intervenido mientras continúan las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que este tipo de procedimientos forman parte de los controles permanentes que se realizan dentro de las cárceles provinciales. “Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control”, señaló.

Además, la funcionaria indicó que en los próximos meses comenzarán a habilitarse nuevas unidades penitenciarias, entre ellas “El Infierno”, lo que permitirá reforzar las medidas de seguridad y los controles dentro del sistema penitenciario provincial.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la detección temprana de la excavación permitió evitar que la maniobra avanzara y destacaron el trabajo coordinado entre el Servicio Penitenciario y la Secretaría de Asuntos Penales para prevenir situaciones de riesgo dentro de los establecimientos carcelarios.