El Gobierno de Santa Fe supervisó este lunes la demolición de un búnker de venta de drogas en el barrio Villa Banana, de Rosario, que estaba vinculado a la investigación por el asesinato de un efectivo de la Policía Federal Argentina ocurrido el pasado 11 de junio.

El inmueble, ubicado en la esquina de avenida 27 de Febrero y Gutenberg, era señalado como la vivienda de uno de los principales sospechosos del crimen. Se trata del cuarto punto de venta de estupefacientes inactivado en ese sector de la ciudad durante las últimas dos semanas.

Con este procedimiento, la Provincia alcanzó los 130 búnkeres derribados desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023. Los operativos se llevan adelante de manera conjunta entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.

Durante el operativo, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, indicó que la intervención forma parte de la misma causa que investiga el homicidio del agente federal y remarcó que el trabajo continuará en la zona para desarticular los puntos de venta de drogas.

Por su parte, el fiscal del MPA, César Cabrera, explicó que tras el crimen se conformó un equipo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para investigar tanto el homicidio como los hechos de violencia asociados al narcomenudeo en Villa Banana.

Según detalló el fiscal, la vivienda demolida pertenecía a Eduardo Muñoz, señalado como uno de los principales acusados del asesinato del policía federal y detenido la semana pasada en el marco de una investigación de la Justicia Federal.

Cabrera sostuvo además que la investigación continúa y que la intervención en el barrio seguirá con el objetivo de desarticular las estructuras dedicadas al narcomenudeo y reducir los niveles de violencia en la zona.