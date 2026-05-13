Delegaciones de China y Estados Unidos mantuvieron este miércoles un encuentro en la República de Corea, donde abordaron cuestiones económicas y comerciales de interés común, además de posibles avances en la cooperación bilateral.

La reunión fue encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, principal representante de China en los asuntos económicos y comerciales con Estados Unidos, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Según informó la agencia Xinhua, el intercambio fue considerado franco, profundo y constructivo. Las conversaciones estuvieron guiadas por el consenso alcanzado previamente por los jefes de Estado de ambos países.

En ese marco, las partes ratificaron la importancia del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio recíproco como principios para sostener el vínculo económico.

El encuentro se realizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, en la República de Corea, en la previa de la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump a China.

De acuerdo con el informe, se trata de un paso diplomático relevante en la relación entre ambas potencias, especialmente en un contexto marcado por tensiones comerciales, disputas tecnológicas y la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo.