El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este martes una recorrida por localidades de los departamentos Castellanos y San Cristóbal, donde entregó aportes económicos y supervisó distintas obras financiadas por el Gobierno provincial.

La actividad comenzó en la ciudad de Frontera, donde junto al intendente Oscar Martínez entregó fondos destinados a atender la emergencia hídrica y avanzar en tareas de reconstrucción tras las lluvias. En ese marco, Pullaro señaló que la Provincia invierte más de 300 millones de pesos en obras urbanas para la ciudad.

Además, destacó que a través del programa “1000 Aulas” se construyen nuevos espacios educativos y sostuvo que Santa Fe “tiene el plan de obra pública más importante de los últimos 30 años”, pese al contexto económico nacional.

“En nuestro primer año de gestión bajamos los gastos corrientes del Estado y destinamos esos recursos a la obra pública. Cada obra genera empleo, desarrollo e igualdad”, afirmó el mandatario provincial.

Pullaro también remarcó que la Provincia cuenta con fondos garantizados para finalizar todos los proyectos iniciados y aseguró que el objetivo es sostener la inversión en infraestructura en cada punto del territorio santafesino.

Más tarde, la recorrida continuó por las localidades de Colonia La Clara, Aguará Grande y Santurce, en el departamento San Cristóbal. Allí se entregaron aportes para la construcción de natatorios públicos y otras mejoras comunitarias.

En Colonia La Clara se otorgó un aporte de más de 19 millones de pesos para el natatorio y otro Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) por más de 24 millones destinado a sanitarios. En Aguará Grande y Santurce también se entregaron fondos cercanos a los 20 millones de pesos para obras similares.

Durante las actividades, Pullaro sostuvo que “a los que somos del interior productivo todo nos cuesta mucho más”, y remarcó la necesidad de invertir recursos en pequeñas localidades para garantizar igualdad de oportunidades.

Por su parte, el senador departamental Felipe Michlig destacó que las comunidades beneficiadas tienen alrededor de 600 habitantes y valoró la presencia del Estado provincial en cada pueblo.

En tanto, el diputado provincial Marcelo González aseguró que los aportes representan “una forma de devolver parte de todo lo que hacen quienes viven y trabajan en estas comunidades”.

La recorrida también incluyó actividades institucionales y encuentros con autoridades locales, productores agropecuarios y representantes de escuelas de la región.