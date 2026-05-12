Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 67 kilos de droga durante un operativo realizado en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. El procedimiento tuvo lugar en un control vial ubicado sobre la intersección de las rutas provinciales 2 y 17.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes detuvieron un ómnibus que había partido desde Orán, en Salta, y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la inspección en la bodega del colectivo, los uniformados detectaron tres cajas de cartón que emanaban un fuerte olor a pintura. Como ninguno de los pasajeros reconoció ser propietario de los paquetes, se procedió a abrirlos.

En el interior encontraron 20 asaderas de chapa enlozada que presentaban un doble fondo. Debajo del papel identificatorio de los productos hallaron placas envueltas en papel aluminio con una sustancia amarillenta.

Posteriormente, el narcotest confirmó que se trataba de pasta base, con un peso total de 20 kilos.

En este marco, los gendarmes advirtieron el nerviosismo de una pasajera de nacionalidad boliviana y realizaron una requisa sobre sus pertenencias. Allí encontraron 44 paquetes rectangulares que contenían cocaína, con un peso de 47 kilos.

La mujer quedó detenida y toda la droga fue incautada por disposición de la Justicia Federal.