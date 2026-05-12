La nueva directora del Samco de Villa Cañás, Luciana Alberti, visitó los estudios de FM Sonic y mantuvo una entrevista con Oscar Andrés Canavese, donde repasó distintos aspectos vinculados al funcionamiento del hospital local, la salud pública y los desafíos actuales del sistema sanitario.

Alberti, psicóloga con más de 19 años de trayectoria dentro del hospital, explicó que asumir la dirección representa “un gran desafío” por la responsabilidad que implica coordinar profesionales, servicios, guardias e insumos en una institución clave para toda la comunidad.

Durante la entrevista destacó el valor humano del equipo de trabajo del Samco y aseguró que Villa Cañás cuenta con una estructura hospitalaria organizada y con profesionales comprometidos. Además, remarcó que muchas localidades de la región no disponen de guardias activas permanentes como las que mantiene el hospital local.

En ese sentido, detalló cómo funciona el sistema de guardias médicas y explicó la importancia de priorizar las emergencias reales. También señaló que el hospital cuenta con atención médica las 24 horas, además de servicios de pediatría, odontología, psiquiatría, psicología y consultorios clínicos.

Uno de los puntos centrales de la charla fue la salud mental. Alberti sostuvo que actualmente es una de las principales preocupaciones dentro del sistema sanitario y advirtió sobre el crecimiento de problemáticas vinculadas a la angustia, las violencias, el aislamiento y las adicciones.

“La salud mental atraviesa todo: lo económico, lo social, lo político y las historias de vida de cada persona”, expresó durante la entrevista.

Además, indicó que desde el hospital buscan impulsar campañas comunitarias y proyectos preventivos enfocados especialmente en niños y adolescentes. También destacó el trabajo articulado con instituciones y profesionales de distintas áreas.

En el cierre, la directora pidió a los vecinos involucrarse activamente en el cuidado del hospital y del personal sanitario. “El hospital es de todos, pero entre todos también tenemos que cuidarlo”, afirmó.