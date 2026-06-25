La directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Villa Cañás, Josefina Castro, pasó por el programa "Mano a Mano" para brindar detalles de la tercera edición de la jornada por el Día del Orgullo LGBTIQ+, que se llevará a cabo en la Plaza Bicentenario.

La actividad comenzará a las 18.30 y es organizada en conjunto con el EEMPA. La propuesta incluirá una mateada, lecturas de poesía, música, intervenciones artísticas, pintura de los bancos de la plaza con los colores de la bandera del orgullo y una muestra de trabajos realizados por estudiantes.

Durante la entrevista, Castro agradeció el trabajo conjunto con la docente Gisela de la Maza y destacó que el objetivo del encuentro es generar un espacio de respeto y convivencia.

"Son lugares para respetar, compartir y entender que cada persona tiene derecho a vivir y expresarse como elija", señaló.

La funcionaria remarcó que la invitación está abierta a toda la comunidad, más allá de las distintas formas de pensar, y sostuvo que el diálogo y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más inclusiva.

Además, explicó que durante la jornada habrá un micrófono abierto para quienes deseen compartir experiencias o reflexiones, mientras que estudiantes del EEMPA expondrán trabajos de artes visuales y una artista local realizará una pintura en vivo junto a una alumna.

Como adelanto de la agenda cultural, Castro confirmó que ya comenzaron los preparativos para una nueva edición de la Fiesta de la Empanada al Disco de Arado, prevista para septiembre.

La directora expresó su deseo de que el evento continúe creciendo y manifestó que uno de los objetivos a futuro es recuperar el carácter nacional de la tradicional celebración.