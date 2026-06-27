La eliminación de Uruguay: cayó ante España y se despidió del Mundial 2026

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 frente a España en la tercera y última fecha del Grupo H. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba sumar para mantener sus chances de clasificación, pero volvió a mostrar un rendimiento discreto y cerró su participación con una nueva decepción.

El único gol del encuentro llegó a los 41 minutos del primer tiempo. Tras un desborde de Marcos Llorente por la derecha, Álex Baena sacó un remate cruzado que contó con la complicidad del arquero Fernando Muslera, quien no logró controlar el disparo.

España dominó gran parte del partido y generó las situaciones más claras, mientras que Uruguay apenas inquietó con un remate de Rodrigo Bentancur que pasó cerca del travesaño y un intento lejano de Guillermo Varela que obligó a una buena intervención de Unai Simón.

Para el segundo tiempo, Bielsa realizó varias modificaciones, entre ellas el ingreso de Sergio Rochet por Muslera y el reemplazo de Federico Valverde. Sin embargo, los cambios no alcanzaron para revertir el desarrollo del encuentro.

Sobre el cierre, el panorama se complicó aún más para el conjunto celeste con la expulsión de Agustín Canobbio en tiempo de descuento, dejando al equipo con diez jugadores.

Con esta derrota, Uruguay terminó el Grupo H con apenas dos puntos y quedó eliminado por segunda Copa del Mundo consecutiva en la fase de grupos. España, en tanto, finalizó como líder de la zona y avanzó a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo del Grupo J.