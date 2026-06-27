Argentina ya tiene rival: Cabo Verde hizo historia y será su rival en 16avos de final

La Selección de Cabo Verde selló una clasificación histórica en su primera participación en una Copa del Mundo. Tras empatar 0-0 con Arabia Saudita por la tercera fecha del Grupo H, el conjunto africano avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a la Selección argentina.

Con tres empates en la fase de grupos, Cabo Verde finalizó en el segundo lugar de la zona y consiguió el pase a la fase eliminatoria, mientras que Arabia Saudita quedó última con apenas un punto.

El equipo africano generó las situaciones más claras del encuentro. La oportunidad más importante llegó a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Laros Duarte quedó mano a mano con el arquero Mohammed Al Owais, que respondió con una gran atajada para mantener el empate.

Arabia Saudita también contó con algunas aproximaciones, principalmente a través de Salem Al Dawsari en el primer tiempo y de Abdullah Al-Hamdan en el cierre del partido, aunque no logró quebrar la resistencia del arquero Vozinha.

De esta manera, Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del certamen y ahora tendrá el desafío más importante de su historia: enfrentar a la Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.