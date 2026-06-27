Argentina ya tiene rival: Cabo Verde hizo historia y será su rival en 16avos de final

El seleccionado africano empató 0-0 con Arabia Saudita, terminó segundo en el Grupo H y enfrentará a la Albiceleste en la próxima instancia del Mundial 2026.
Deportes27/06/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

La Selección de Cabo Verde selló una clasificación histórica en su primera participación en una Copa del Mundo. Tras empatar 0-0 con Arabia Saudita por la tercera fecha del Grupo H, el conjunto africano avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a la Selección argentina.

Con tres empates en la fase de grupos, Cabo Verde finalizó en el segundo lugar de la zona y consiguió el pase a la fase eliminatoria, mientras que Arabia Saudita quedó última con apenas un punto.

image (6)Elanga lloró en la cancha sin saber que estaba clasificado

El equipo africano generó las situaciones más claras del encuentro. La oportunidad más importante llegó a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Laros Duarte quedó mano a mano con el arquero Mohammed Al Owais, que respondió con una gran atajada para mantener el empate.

Arabia Saudita también contó con algunas aproximaciones, principalmente a través de Salem Al Dawsari en el primer tiempo y de Abdullah Al-Hamdan en el cierre del partido, aunque no logró quebrar la resistencia del arquero Vozinha.

De esta manera, Cabo Verde se convirtió en una de las revelaciones del certamen y ahora tendrá el desafío más importante de su historia: enfrentar a la Argentina en los 16avos de final del Mundial 2026.

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Elanga lloró en la cancha sin saber que estaba clasificado

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