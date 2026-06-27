Imputaron a la madre y a su pareja por el homicidio de Thiago, el niño de dos años que murió en Salta

La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años fallecido en la provincia de Salta, dio un nuevo paso con la imputación y prisión preventiva de su madre y de la pareja de la joven, acusados de distintos delitos vinculados al hecho.

La madre del niño, María del Milagro Cuejar Medina, de 19 años, fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En tanto, su pareja, Franco Nicolás Funes, de 32 años, fue imputado por homicidio agravado por alevosía.

Según la hipótesis de la Fiscalía, basada en el informe preliminar de la autopsia, Funes habría provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación. A la madre, en cambio, se le atribuye no haber intervenido para evitar el hecho.

Durante la investigación, la joven declaró que al momento de la muerte se encontraba en un kiosco, mientras que Funes sostuvo que el niño sufrió una caída cuando le cambiaban el pañal.

La Fiscalía también informó que existían denuncias previas contra la madre por presuntos malos tratos hacia el menor.

En medio del avance de la causa, el padre de Thiago, Hugo Altamirano, reclamó justicia y cuestionó el accionar de la Secretaría de la Niñez y la Infancia. Aseguró que había presentado denuncias contra la madre del niño y afirmó que sus planteos no fueron atendidos.

Además, solicitó la restitución de su otro hijo, quien permanece bajo guarda judicial, y advirtió que realizará medidas de protesta si no obtiene respuestas.

Por su parte, el abogado de la familia paterna sostuvo que la muerte del niño fue consecuencia de una asfixia y afirmó que existían antecedentes de situaciones de violencia dentro de la vivienda.