Casación confirmó la tobillera electrónica y las restricciones de visitas para Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner al rechazar, por mayoría, el recurso presentado por su defensa. De esta manera, la ex presidenta continuará utilizando tobillera electrónica y seguirá bajo el régimen de autorización de visitas establecido por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos y Diego G. Barroetaveña, quienes consideraron que las medidas impuestas son razonables y proporcionadas para garantizar el cumplimiento de la condena. En tanto, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia.

En su resolución, Hornos sostuvo que las condiciones fijadas resultan adecuadas para asegurar el control de la modalidad de cumplimiento de la pena, postura a la que adhirió Barroetaveña.

Por su parte, Borinsky propuso hacer lugar al planteo de la defensa y dejar sin efecto las restricciones para recibir visitas. También consideró que debía eliminarse la utilización de la tobillera electrónica y las limitaciones horarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria.

No obstante, el magistrado sostuvo que debía mantenerse la obligación de evitar conductas que alteren la tranquilidad del vecindario.

Al quedar en minoría esa postura, la Cámara confirmó la continuidad de la tobillera electrónica y del régimen de autorización de visitas dispuesto para la ex mandataria.