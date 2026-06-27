Megaoperativo en Venado Tuerto: 20 allanamientos, 10 detenidos y secuestro de armas y droga

Un importante operativo policial y judicial se llevó a cabo este viernes en Venado Tuerto y la región, con un total de 20 allanamientos simultáneos que culminaron con 10 personas detenidas o aprehendidas y el secuestro de armas, droga, teléfonos celulares y diversos elementos de interés para distintas causas judiciales.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto. En total se realizaron 18 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, uno en María Teresa y otro en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.

La investigación estuvo encabezada por el fiscal Iván Gastón Raposo, coordinador de la Persecución Penal de los Delitos contra la Propiedad, junto a la coordinadora de la Oficina de Autores No Individualizados, Mayra Vuletic, y la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Según informaron desde la Fiscalía, la pesquisa se desarrolló a partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de videovigilancia, declaraciones testimoniales y otras diligencias que permitieron identificar a presuntos responsables y establecer domicilios vinculados con los hechos investigados.

Para concretar el operativo se desplegaron unos 130 efectivos policiales y 45 móviles pertenecientes a la Policía de Investigaciones (PDI) y distintas dependencias de Orden Público. La coordinación general se realizó desde un centro operativo instalado en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.

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Como resultado de los procedimientos fueron detenidas y/o aprehendidas diez personas. Una de ellas ya se encontraba alojada en la cárcel de Coronda, donde además se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Durante los allanamientos también se incautó una carabina calibre .22, una motocicleta, cinco bicicletas, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo, herramientas presuntamente utilizadas para cometer delitos y 9,8 gramos de cocaína, además de otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que el megaoperativo fue el resultado del trabajo coordinado entre fiscales, la Policía de Investigaciones y distintas fuerzas provinciales, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de múltiples delitos contra la propiedad y fortalecer la respuesta judicial frente a este tipo de hechos.