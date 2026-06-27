Crecen las versiones sobre una posible salida de Adorni y ya suenan reemplazantes

Las versiones sobre una eventual salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvieron a tomar fuerza en la Casa Rosada luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante su gira por España.

El mandatario ratificó su respaldo al funcionario, aunque aclaró que lo apartaría del cargo si la Justicia determinara su culpabilidad en las investigaciones que lo involucran. Esa definición fue interpretada dentro del oficialismo como un cambio de postura frente a un tema que ya comenzó a generar impacto político.

Según distintas versiones que circulan en el Gobierno, la situación judicial de Adorni complica las negociaciones legislativas, especialmente en el Senado, donde la oposición impulsa pedidos de interpelación y otros proyectos vinculados al caso.

Fuentes oficiales también reconocen que el oficialismo encuentra mayores dificultades para alcanzar acuerdos en la Cámara alta, mientras que en Diputados mantiene un escenario más favorable para negociar con bloques aliados.

En ese contexto, trascendió que la continuidad de Adorni habría perdido respaldo en distintos sectores del Gobierno, tanto entre dirigentes cercanos a Karina Milei como en el espacio que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Las versiones sostienen que el desgaste político generado por las investigaciones y las explicaciones sobre su patrimonio incrementaron la presión interna.

Aunque desde el Gobierno aseguran que no existe una decisión tomada, comenzaron a mencionarse posibles reemplazantes.

Uno de los nombres con mayor fuerza es el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene buen vínculo con los principales referentes del oficialismo y cuenta con experiencia en la negociación política con gobernadores y legisladores.

También aparece en las conversaciones el canciller Pablo Quirno, quien acompaña al Presidente en su gira internacional. Además, algunas versiones mencionan a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien podría asumir transitoriamente esa función por las facultades previstas en un decreto, aunque fuentes oficiales relativizan esa posibilidad como alternativa permanente.

Por el momento, la continuidad de Adorni sigue sin definiciones oficiales y cualquier decisión dependerá de Javier Milei. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que el escenario político cambió tras las declaraciones del Presidente y que las próximas horas podrían resultar clave.