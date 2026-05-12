Messi reabrirá una histórica galería en Barcelona

Messi invertirá millones para reabrir una galería histórica

El capitán argentino adquirió un emblemático complejo comercial en Barcelona que llevaba más de tres décadas cerrado. La inversión supera los 11 millones de euros.

Mientras continúa su preparación para disputar un nuevo Mundial con la Selección argentina, Lionel Messi sigue ampliando su perfil empresarial con una fuerte apuesta inmobiliaria en España.

A través de su sociedad Edificio Rostower, el actual jugador del Inter Miami CF compró las antiguas galerías Via Wagner, un complejo comercial de unos 4.000 metros cuadrados ubicado en la exclusiva zona de Turó Park, en Barcelona.

El edificio permanecía cerrado desde 1993 debido a conflictos entre sus antiguos propietarios. Ahora, tras más de 30 años de abandono, Messi desembolsó 11,5 millones de euros para recuperar el inmueble y avanzar con una renovación integral.

Según trascendió, el proyecto apunta a transformar el espacio en un centro orientado al alquiler para firmas de primer nivel. Por su ubicación estratégica y el valor histórico del inmueble, el complejo aparece como una opción atractiva para bancos, fondos de inversión y grandes compañías interesadas en instalarse en la ciudad catalana.

La operación también reafirma el vínculo de Messi con Barcelona, ciudad donde desarrolló gran parte de su carrera profesional y se convirtió en una figura histórica del fútbol mundial. En los últimos meses, además, el rosarino había concretado la compra del club UE Cornellà.

Entre los principales negocios del capitán argentino también se destacan la cadena hotelera MiM Hotels y los restaurantes Hincha, proyectos que forman parte de su expansión empresarial fuera del fútbol.