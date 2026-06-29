La IA predijo que Argentina será campeona del Mundial 2026 y conquistará la cuarta estrella

Con los 32 equipos clasificados a los dieciseisavos de final, una simulación realizada con inteligencia artificial anticipó cómo podría desarrollarse el resto del Mundial 2026 y señaló a la Selección argentina como la futura campeona del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó primero en el Grupo J con puntaje ideal y enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami. Según la proyección, la Albiceleste superará esa instancia con un triunfo por 3-0 para avanzar a los octavos de final.

En la siguiente ronda, la simulación indica que Argentina volverá a cruzarse con Australia, rival al que derrotaría por 2-0 para meterse entre los ocho mejores del certamen.

En cuartos de final llegaría uno de los compromisos más exigentes. La inteligencia artificial pronostica una victoria por 1-0 frente a Colombia en un partido muy disputado, que le permitiría al seleccionado nacional acceder a las semifinales.

Allí aparecería un nuevo clásico sudamericano ante Brasil. El pronóstico anticipa un encuentro de máxima tensión que terminaría 1-1 en el tiempo reglamentario. Finalmente, Argentina lograría la clasificación a la final gracias a los penales o con un gol decisivo en los últimos minutos.

Del otro lado del cuadro, Francia eliminaría a España para convertirse en el rival de la Albiceleste en una nueva final mundialista, repitiendo el duelo que definió la Copa del Mundo de Qatar 2022.

De acuerdo con la simulación, el partido decisivo sería muy equilibrado. Francia tendría en Kylian Mbappé a su principal figura, mientras que Argentina apostaría por el juego colectivo y la experiencia del ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

El resultado proyectado es un triunfo argentino por 2-1, que le permitiría conquistar el bicampeonato del mundo y sumar la cuarta estrella de su historia.

La simulación también prevé otros resultados importantes en el cuadro eliminatorio. Alemania eliminaría a Paraguay, Portugal dejaría en el camino a Croacia, España vencería a Austria, Brasil superaría a Japón e Inglaterra avanzaría tras derrotar a República Democrática del Congo.

Sin embargo, la propia inteligencia artificial aclara que se trata de una proyección basada en estadísticas, rendimiento de los equipos, jerarquía de los planteles y posibles desarrollos de cada partido. No tiene validez deportiva ni representa un pronóstico oficial, aunque alimenta la ilusión de los hinchas argentinos en plena recta decisiva del Mundial 2026.