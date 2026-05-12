El sistema Lince, la herramienta de inteligencia artificial utilizada por el Gobierno de Santa Fe, volvió a ser clave para esclarecer un hecho violento en Rosario en pocas horas.

El ataque ocurrió durante la madrugada del último miércoles, cuando varias personas arrojaron bombas molotov contra una vivienda ubicada en Abanderado Grandoli al 3800.

A partir del análisis de cámaras públicas y privadas, el sistema reconstruyó el recorrido de los agresores antes, durante y después del hecho. Según indicaron desde el área de Seguridad, Lince permitió detectar movimientos, seguir trayectos y establecer desde dónde salieron los sospechosos y hacia qué domicilio regresaron.

La investigación determinó que al menos tres hombres habrían partido desde una vivienda ubicada en Güiraldes al 300, llegaron hasta el domicilio atacado y luego volvieron al mismo lugar.

Con esa evidencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad activó el protocolo de “flagrancia virtual”, una herramienta que permite intervenir con rapidez cuando un delito puede ser reconstruido mediante imágenes y análisis digital.

Luego se realizó un allanamiento en el domicilio identificado. El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones, junto con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

En el lugar fue aprehendido un joven de 19 años. Además, se secuestraron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, combustible, prendas similares a las observadas en las cámaras y otros elementos de interés para la causa.

Horas más tarde, una mujer se presentó en la sede de la PDI junto a su hijo de 14 años, quien había sido identificado como presunto participante del ataque.

Desde Seguridad provincial remarcaron que Lince permite transformar miles de horas de grabación en evidencia útil para investigaciones judiciales y reducir los tiempos de respuesta ante hechos delictivos.

La implementación de esta tecnología forma parte del programa Territorio 5.0, que integra inteligencia artificial, videovigilancia y análisis criminal para prevenir delitos y esclarecer casos complejos.