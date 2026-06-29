El Gobierno de Santa Fe confirmó este lunes la detención de dos hombres acusados de participar en el asesinato del oficial Damián López, ocurrido durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense disputada entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, quien aseguró que la Provincia avanzará "hasta las últimas consecuencias" para que todos los responsables del ataque sean llevados ante la Justicia.

"Vamos a poner tras las rejas a todas las personas que participaron del asesinato del policía en Carcarañá", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe en las localidades de Carcarañá y Correa.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, quienes quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la causa. Los sospechosos serán imputados en una audiencia cuya fecha será definida por los Tribunales de Cañada de Gómez.

Angelini sostuvo que la Provincia acompañará a la familia, amigos y compañeros del oficial Damián López y remarcó que el Estado respaldará a las fuerzas de seguridad.

"Les exigimos que den todo para cuidar a los santafesinos, pero también queremos que sepan que hay un Estado que los va a cuidar y los va a respaldar cuando sean víctimas de hechos de esta gravedad", expresó.

El funcionario también indicó que la investigación continúa bajo la conducción del Ministerio Público de la Acusación y evitó brindar detalles sobre la mecánica del hecho para preservar la causa judicial.

"La única certeza es que nuestro policía fue brutalmente asesinado. Todos los demás detalles forman parte de la investigación judicial y queremos preservar las pruebas para que tengan el mayor valor posible durante el proceso", concluyó.