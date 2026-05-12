Pullaro presentó el Himno en Lengua de Señas Argentina

La producción audiovisual fue realizada por estudiantes de escuelas para personas sordas junto a RTS y será utilizada como herramienta pedagógica en establecimientos educativos de toda la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes la presentación de una producción audiovisual del Himno Nacional Argentino interpretado en Lengua de Señas Argentina (LSA), en el marco de las actividades por el Día del Himno Nacional, que se conmemora cada 11 de mayo.

La iniciativa fue desarrollada por 24 estudiantes de las 14 escuelas para personas sordas de la provincia, en conjunto con Radio y Televisión Santafesina (RTS), y tiene como objetivo promover la inclusión y garantizar el acceso igualitario a contenidos educativos dentro del sistema escolar.

Durante el acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, Pullaro destacó el valor simbólico del Himno Nacional y sostuvo que representa “dos valores fundamentales”: la igualdad y la libertad.

“Con esos dos principios, el Himno nos convoca a construir y fortalecer la vida democrática”, expresó el mandatario provincial. Además, remarcó que la igualdad “se aprende y se construye en las escuelas” a través de una educación inclusiva y accesible para todos.

La producción audiovisual será distribuida en escuelas santafesinas como herramienta pedagógica para fortalecer el aprendizaje y la interpretación del Himno Nacional en Lengua de Señas Argentina.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, afirmó que el Himno “forma parte de la experiencia escolar” y señaló que “la escuela debe ser un espacio para todos y todas, sin exclusiones”.

En tanto, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, explicó que el proyecto nació en una escuela de la ciudad de Santa Fe y luego se amplió a establecimientos especiales de toda la provincia. Según indicó, el objetivo fue que todos los estudiantes pudieran interpretar el Himno en lengua de señas.

Uno de los participantes de la experiencia, Axel Méreles, estudiante de la Escuela Especial Nº 2028 de Santa Fe, contó que durante las grabaciones un equipo de intérpretes guiaba los tiempos de la música y las señas correspondientes. Además, destacó que la propuesta permitió aprender y compartir el Himno con otros estudiantes y familias.

También participó Sebastián Bruno, integrante de Asorsafe, quien recordó que en 2012 la Confederación Argentina de Sordos inició el trabajo de traducción del Himno a la Lengua de Señas Argentina, un proceso que fue aprobado oficialmente en 2018 tras un estudio detallado de cada término y su sentido poético.

Del acto participaron además la diputada nacional Gisela Scaglia, el intendente de Santa Fe Juan Pablo Poletti, el senador Paco Garibaldi y representantes de asociaciones de personas sordas de Santa Fe y Rosario.