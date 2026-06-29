La tragedia ocurrida durante la madrugada del sábado sobre la Ruta Provincial S26, entre Casilda y Carcarañá, dejó un saldo de tres víctimas fatales luego de confirmarse el fallecimiento de Sabrina Correa, de 17 años y oriunda de Zavalla, quien permanecía internada en grave estado.

La adolescente se suma a las muertes de Lola Gironacci, también de 17 años y vecina de Pérez, y de Ramiro Tripiana, de 24 años, de la misma localidad.

El siniestro ocurrió cuando un grupo de seis jóvenes viajaba a bordo de un Peugeot 208 azul. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo en una curva, el auto despistó y volcó violentamente sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes fueron despedidos del habitáculo.

Tras conocerse el fallecimiento de Sabrina Correa, la Comuna de Zavalla decretó tres días de duelo oficial. Durante ese período las banderas permanecerán a media asta en los edificios públicos y fueron suspendidas las actividades oficiales en señal de respeto y acompañamiento a las familias de las víctimas.

Mientras tanto, otros tres jóvenes continúan internados con lesiones de gravedad. Se trata de Mora W. (17), Zaira C. (17) y Fausto G. (20), quienes debieron ser trasladados de urgencia en helicóptero sanitario a centros de salud de Rosario debido a la complejidad de sus lesiones.

La investigación continúa a cargo de las autoridades competentes para determinar las causas del vuelco. De manera preliminar, una de las principales hipótesis apunta al exceso de velocidad como factor determinante del accidente, aunque se aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.