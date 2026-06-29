Incendio en una vivienda de Venado Tuerto: una estufa a leña habría originado el fuego

Un incendio afectó este domingo por la tarde una vivienda ubicada sobre calle Lascala al 800, en la ciudad de Venado Tuerto. El siniestro se produjo alrededor de las 19:15 y fue controlado por personal de Bomberos antes de que las llamas se extendieran al resto de la propiedad.

Al llegar al lugar, los bomberos comprobaron que el foco ígneo se encontraba en el living de la vivienda, donde había una estufa a leña y un futón, elementos que resultaron alcanzados por el fuego.

Para extinguir el incendio, los efectivos utilizaron una línea devanadera y, una vez controlada la situación, realizaron tareas de ventilación forzada para eliminar el humo y los gases acumulados en el interior del inmueble.

Durante el operativo también fue asistido el propietario de la vivienda, quien había inhalado humo. Tras ser evaluado por personal del SIES, se determinó que no presentaba lesiones que requirieran su traslado a un centro de salud, por lo que permaneció en el lugar.

Finalmente, los bomberos retiraron los elementos dañados por el fuego para evitar nuevos riesgos. En el operativo trabajaron además efectivos policiales, personal del SIES y agentes de Tránsito.