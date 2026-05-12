La discusión por la reforma electoral en Santa Fe comenzó a ocupar el centro de la escena política provincial y ya provoca fuertes movimientos dentro y fuera del oficialismo. Mientras la Legislatura se prepara para debatir posibles modificaciones al sistema electoral, crecen las reuniones reservadas, los rumores y las diferencias entre los distintos espacios políticos.

La necesidad de adaptar el esquema electoral a la nueva Constitución provincial dejó de ser una cuestión exclusivamente técnica y pasó a convertirse en una disputa de fondo sobre el futuro político de Santa Fe y el escenario electoral rumbo a 2027.

Dentro de Unidos todavía no hubo una reunión formal ampliada entre todos los sectores de la coalición, aunque sí avanzan conversaciones reservadas entre dirigentes radicales, operadores legislativos y referentes cercanos al gobernador Maximiliano Pullaro. Esa falta de definiciones oficiales comenzó a generar tensión y pedidos de certezas tanto dentro del oficialismo como en la oposición.

Uno de los principales puntos de discusión es la posible modificación de la boleta única y el llamado “arrastre” de categorías. Algunos sectores del radicalismo impulsan que gobernador y diputados provinciales compartan una misma boleta, algo que también podría replicarse entre intendentes y concejales. El objetivo sería fortalecer el efecto arrastre de candidaturas con mayor peso político.

El debate tomó aún más relevancia luego de la reforma constitucional que eliminó el histórico sistema de 28 bancas automáticas para la fuerza ganadora en Diputados. Desde distintos sectores entienden que ahora el oficialismo busca nuevos mecanismos para garantizar gobernabilidad legislativa.

Sin embargo, dentro del socialismo y otros espacios aliados existen dudas sobre posibles cambios que podrían favorecer a las grandes estructuras políticas y reducir la representación de partidos más pequeños.

Otro foco de conflicto aparece en torno a los pisos electorales. Un proyecto impulsado por senadores del PJ propone elevar del 3% al 5% el umbral necesario para acceder al reparto de bancas legislativas. La iniciativa encendió alertas en sectores opositores que consideran que la medida podría perjudicar seriamente a fuerzas minoritarias.

En ese contexto, el diputado provincial Carlos del Frade cuestionó la propuesta y advirtió que podría consolidarse un esquema dominado únicamente por grandes coaliciones políticas.

Desde el Frente Amplio por la Soberanía y sectores del peronismo también reclamaron mayor diálogo y participación en el debate. Legisladores opositores solicitaron reuniones con el gobernador Pullaro para discutir el alcance de la reforma y exigir “reglas claras” de cara a las próximas elecciones provinciales.

Además, dentro de las discusiones aparecen otras alternativas que generan polémica, como posibles cambios en las PASO o la posibilidad de habilitar candidaturas simultáneas para gobernador y diputado provincial, tomando modelos similares al sistema electoral uruguayo.

Mientras todavía no existe un proyecto oficial definitivo, la reforma electoral ya se transformó en uno de los temas políticos más sensibles de Santa Fe y anticipa una discusión intensa en los próximos meses.