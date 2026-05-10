Revelan una base secreta de Israel en Irak

Un informe publicado por The Wall Street Journal reveló que Israel habría establecido una base militar secreta en el desierto de Irak para apoyar su campaña aérea contra Irán.

De acuerdo con la información difundida, la instalación funcionaba como centro logístico para la Fuerza Aérea israelí y alojaba a fuerzas especiales. Además, contaba con equipos preparados para tareas de búsqueda y rescate en caso de que un piloto israelí fuera derribado durante las operaciones.

Según el reporte, Estados Unidos tenía conocimiento de la existencia del puesto, aunque el gobierno iraquí no habría autorizado su funcionamiento en territorio nacional.

La base habría estado cerca de ser descubierta a principios de marzo, luego de que un pastor denunciara movimientos militares inusuales en una zona del desierto, incluidos desplazamientos de helicópteros. Tras esa alerta, tropas iraquíes fueron enviadas al lugar para investigar.

Fuentes citadas por el medio señalaron que las fuerzas israelíes habrían realizado ataques aéreos para evitar que la patrulla iraquí llegara hasta el emplazamiento. En ese episodio murió un soldado y otros dos resultaron heridos.

El gobierno de Irak condenó el ataque y presentó una denuncia ante la ONU, donde atribuyó la operación a fuerzas extranjeras. Desde Bagdad también remarcaron que no existió coordinación ni autorización para una acción militar de ese tipo.

El caso vuelve a exponer la delicada situación de Irak, un país que mantiene vínculos con Estados Unidos, pero donde también operan milicias cercanas a Irán. En ese contexto, el gobierno iraquí busca evitar que el conflicto regional vuelva a trasladarse a su territorio.