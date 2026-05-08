Incendio en una aceitera de Chabás movilizó a bomberos

Incendio en una aceitera de Chabás

El fuego se originó en una secadora de girasol y demandó un importante operativo de emergencia. Bomberos de distintas localidades trabajaron durante más de diez horas para contener las llamas.

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles por la tarde en una planta aceitera de la localidad de Chabás, donde las llamas se desataron en una secadora de girasol.

Debido a la intensidad del fuego y al material inflamable acumulado en el sector, el siniestro se propagó rápidamente y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos Voluntarios de distintas localidades de la región.

Las tareas para controlar el foco ígneo se extendieron durante más de diez horas, con un trabajo coordinado entre las dotaciones que participaron del operativo. Según trascendió, la elevada temperatura dentro de la secadora favoreció la combustión y complicó las tareas de extinción.

En este marco, la Comuna de Chabás colaboró con el envío de camiones regadores para garantizar el abastecimiento de agua durante toda la emergencia.

Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque los daños materiales dentro de la planta serían importantes. Las autoridades continuaban evaluando las consecuencias del incendio y las causas que originaron el hecho.