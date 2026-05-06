La Fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Venadense de Básquet dejó partidos intensos, diferencias amplias y un duelo definido en suplementario. La jornada tuvo acción en distintas ciudades de la región y permitió que varios equipos continúen consolidándose en la tabla.

En Villa Cañás, Sportsman consiguió una victoria importante al imponerse por 70 a 65 frente a Atenas. El equipo dirigido por Enzo Guzmán encontró en Nicolás Galante a su principal referencia ofensiva. El interno terminó con 23 puntos y 13 rebotes, siendo determinante en ambos costados de la cancha. Además, Bruno Magnabosco e Ignacio Miazzo aportaron 13 unidades cada uno.

Por el lado de Atenas, Alex Rodríguez anotó 16 puntos y Bautista Peralta sumó 14, aunque el equipo no logró sostener la intensidad en el cierre del encuentro.

En Firmat, el clásico quedó para Firmat Foot Ball Club, que derrotó a Argentino por 75 a 63. El local tuvo una actuación destacada de Lucio Varani, autor de 26 puntos con una alta efectividad de tiro. También fueron importantes los aportes de Maximiliano Barroso y Pablo Zenteno Peyrán.

Argentino tuvo como figura a Néstor Briseño, que cerró su planilla con 17 puntos y 12 rebotes. Juan Fogolin agregó 12 unidades, aunque el equipo sufrió una baja efectividad en lanzamientos de tres puntos.

En Venado Tuerto, Centenario logró uno de los resultados más contundentes de la fecha al vencer por 97 a 38 a Ciudad de Venado. El conjunto visitante mostró una gran efectividad colectiva y dominó desde el inicio. Juan Bautista Jordan fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que Gaspar Ruiz aportó 14 y Farid Celador terminó con 13.

Ciudad de Venado tuvo en Simón Sagardia a su principal goleador con 11 puntos, aunque nunca pudo equilibrar el desarrollo del juego.

Por otro lado, Olimpia BBC derrotó a Atlético Elortondo por 84 a 78 en suplementario, en uno de los encuentros más equilibrados de la jornada. Nicolás Rizzotti lideró a Olimpia con 19 puntos, mientras que Manuel Sagardia y Leandro Gerez también tuvieron participación importante.

En Atlético Elortondo, Luciano Ravera sumó 19 puntos y Eloy Fantino agregó 17. El partido se mantuvo parejo durante los cuatro cuartos y recién pudo definirse en el tiempo extra.

Con estos resultados, la competencia continúa ajustando posiciones de cara al tramo decisivo de la fase regular del Apertura 2026.