La décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Venadense de Básquet se disputó con resultados contundentes y rendimientos individuales que marcaron diferencias en varios encuentros.

En uno de los partidos destacados, Olimpia Basket Ball Club se impuso con claridad sobre Atenas por 80 a 55. El equipo dirigido por Manuel García mostró eficacia ofensiva y dominio en el juego colectivo. Nicolás Rizzotti fue el máximo anotador con 24 puntos, acompañado por Manuel Sagardia con 13 unidades y un aporte importante en tiros libres. En Atenas, Bautista Peralta fue el más productivo con 17 puntos, aunque el equipo no logró sostener la paridad.

Por otro lado, Argentino de Firmat venció a Sportsman Club de Villa Cañás por 82 a 62. El conjunto local construyó su victoria desde la efectividad en tiros de campo (48%) y el dominio en rebotes. Nicolás Helman fue una de las figuras con 18 puntos y 9 rebotes, mientras que Néstor Briseño aportó 14 rebotes. En Sportsman, Nicolás Galante se destacó con 30 puntos, siendo el goleador del partido, aunque sin compañía suficiente en ofensiva.

En Elortondo, Atlético logró un triunfo sólido ante Ciudad de Venado por 68 a 42. El equipo mostró un rendimiento equilibrado en ataque y defensa, con Luciano Ravera como principal referencia ofensiva con 20 puntos. Además, Fernando Malvicci y Eloy Fantino superaron los 14 puntos cada uno. Ciudad, por su parte, tuvo dificultades en la eficacia de tiro, con bajos porcentajes en triples (21%).

Finalmente, Centenario de Venado Tuerto protagonizó uno de los resultados más amplios de la jornada al superar a Firmat FBC por 101 a 80. El equipo tuvo una actuación colectiva destacada, con Juan Bautista Jordan como goleador con 30 puntos y Farid Celador firmando una planilla dominante con 29 puntos y 19 rebotes. En Firmat, Maximiliano Barroso fue el más destacado con 23 puntos.

En este marco, la fecha dejó en evidencia diferencias en rendimiento entre los equipos y consolidó a algunos conjuntos como protagonistas del torneo. Además, se observaron actuaciones individuales que podrían influir en el desarrollo de las próximas jornadas.