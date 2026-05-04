La Liga Venadense de Fútbol disputó de manera completa la octava fecha del Torneo Apertura, con encuentros en la Primera División A y en la Primera B, dividida en sus dos zonas. La jornada dejó resultados en todas las canchas y permitió reconfigurar las posiciones de cara al tramo medio del campeonato.

En la máxima categoría, los partidos de la fecha 8 arrojaron los siguientes resultados: Racing Club venció 2 a 1 a Juventud Pueyrredón; Jorge Newbery de Venado Tuerto superó 3 a 1 a Sportivo Carmelense; Juventud Unida se impuso 2 a 1 frente a Peñarol; Unión y Cultura y Atlético Elortondo igualaron sin goles; Sportivo Rivadavia derrotó 2 a 1 a General Belgrano; Deportivo San Jorge empató 1 a 1 con Teodelina FBC; y Sportivo Sarmiento igualó 0 a 0 ante San Martín. En esta fecha tuvo jornada libre Studebaker.

Con estos resultados, la tabla de la Primera A es encabezada por Sportivo Carmelense con 19 puntos, seguido por Studebaker y Teodelina FBC con 14 unidades. Más atrás se ubican Sportivo Rivadavia y Racing Club con 13 puntos, mientras que Juventud Pueyrredón y Juventud Unida suman 12.

En la Primera División B, Zona 1, se registraron los siguientes marcadores: Sportivo Sancti Spíritu derrotó 1 a 0 a Los Andes; Jorge Newbery de Rufino venció 2 a 0 a Matienzo; Central Argentino superó 1 a 0 a Centenario; Sportivo Ben Hur goleó 3 a 0 a CSD Belgrano de Rufino; e Independiente de Amenábar empató 0 a 0 frente a Belgrano FBC.

Las posiciones en esta zona son lideradas por Central Argentino con 24 puntos, seguido por Centenario con 17 y Sportivo Sancti Spíritu con 16 unidades.

Por su parte, en la Zona 2 de la Primera B, los resultados fueron: Sportsman de Villa Cañás venció 3 a 1 a Defensores Talleres; Nueva Era superó 2 a 1 a Náutico Melincué; Deportivo Chapuy derrotó 2 a 1 a Sacachispa; Sportivo María Teresa igualó 1 a 1 ante Ciudad Nueva; e Independiente de Villa Cañás se impuso 3 a 2 frente a Sportivo Avellaneda.

En esta zona, Ciudad Nueva se mantiene como líder con 19 puntos, seguido por Sportivo María Teresa con 15 y Sportivo Avellaneda con 13, mientras que Independiente de Villa Cañás suma 12 unidades.

En cuanto a lo que viene, la fecha 9 ya tiene programación confirmada. En Primera A se enfrentarán, entre otros cruces, Sportivo Carmelense ante Racing Club y Juventud Pueyrredón frente a Studebaker. En la Primera B también habrá actividad en ambas zonas con encuentros distribuidos durante el fin de semana.

El torneo continúa su desarrollo con todos los equipos en competencia y con tablas que comienzan a marcar diferencias en cada categoría.