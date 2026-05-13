El hockey de Villa Cañás sigue sumando historias importantes y una de ellas tiene como protagonista a Victoria Medici. La jugadora surgida en Sportsman dio uno de los pasos más importantes de su carrera deportiva al incorporarse al hockey de River Plate.

Con apenas 16 años, la joven ya entrena y compite oficialmente en Buenos Aires, después de superar distintas pruebas realizadas por el club durante los últimos meses.

“Desde muy chiquita siempre jugué al hockey y hoy estar jugando en River es algo increíble”, contó durante una entrevista en Sonic TV y FM Sonic.

Victoria explicó que el crecimiento deportivo comenzó a sentirse con más fuerza desde la categoría Sub-14, cuando empezó a disputar torneos regionales con Sportsman. Según relató, esos partidos le permitieron enfrentarse a equipos de mayor ritmo e intensidad, algo que terminó siendo clave en su evolución como jugadora.

La oportunidad con River apareció a través de una convocatoria abierta del club. Junto a su familia decidió anotarse para probar suerte y medir su nivel, aunque en ese momento nunca imaginó que terminaría quedando dentro del plantel.

Después de varias evaluaciones y entrenamientos, recibió la confirmación definitiva a comienzos de este año. Desde entonces, su rutina cambió por completo: entrena lunes, martes y jueves en Buenos Aires y los sábados disputa partidos oficiales.

El desafío no solamente pasa por lo deportivo. Victoria también tuvo que reorganizar su vida escolar para poder seguir estudiando mientras desarrolla su carrera en River. Actualmente cursa cuarto año del secundario de manera virtual para poder sostener ambas actividades.

“La parte más difícil pasa por los amigos y por no estar tanto tiempo acá”, reconoció sobre el cambio de vida y la distancia con Villa Cañás.

En medio de esta nueva etapa, la jugadora también sufrió una lesión durante un partido. Según contó, un bochazo le provocó una fractura y deberá permanecer aproximadamente un mes fuera de las canchas.

Más allá del parate obligado, Victoria Medici ya empezó a escribir una historia importante para el hockey local: la de una jugadora formada en Sportsman que hoy tiene su lugar en River Plate.