Pullaro encabezó la promesa a la Constitución

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, del que participaron alrededor de 250 estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe.

La ceremonia se realizó en el Museo de la Constitución Nacional y corresponde a la tercera edición desarrollada en la provincia. La actividad se enmarca en la Ley Nacional 27.505, sancionada en 2019, que establece este compromiso cívico para alumnos de tercer año de establecimientos educativos de todo el país.

Durante su discurso, Pullaro sostuvo que la Constitución “no vive en libros o mármoles escritos”, sino en la manera cotidiana en que las personas se organizan y conviven en sociedad.

En ese sentido, remarcó que prometer lealtad a la Constitución Nacional no significa obedecer al poder de turno, sino vivir en una sociedad organizada, haciendo valer derechos y cumpliendo responsabilidades.

Además, el mandatario provincial destacó el rol histórico de Santa Fe en la construcción del país y reafirmó a la provincia como un territorio “invencible”, al recordar la resistencia del brigadier Estanislao López frente a los intentos de imposición de un modelo de gobierno.

Del acto participaron también el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el ministro de Educación, José Goity; el senador Julio “Paco” Garibaldi; autoridades provinciales, municipales, educativas y representantes del Museo de la Constitución.

Los estudiantes pertenecen a distintas instituciones educativas de la capital provincial, entre ellas la Escuela Secundaria Nº 3098 Juan Marcos, la Escuela Industrial Superior y Escuela Secundaria de la UNL, la Escuela Técnica Nº 647 Dr. Pedro Lucas Funes, la Escuela Nº 161 José Hernández y la Escuela Constituyentes.