Un niño de 7 años lucha por su vida tras recibir un disparo accidental

Un grave accidente ocurrido en la localidad santafesina de Ceres mantiene en vilo a una familia y a toda la comunidad. Un niño de 7 años permanece internado en estado reservado en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela tras recibir un disparo en el pecho con un rifle de aire comprimido.

El hecho ocurrió durante el fin de semana y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el incidente. Según las primeras informaciones, el menor habría estado jugando junto a otro niño cuando se accionó el arma de manera accidental.

La víctima, identificada como Tiziano, fue atendida inicialmente en el Hospital Regional de Ceres, donde los médicos detectaron la gravedad de la lesión provocada por un balín. Ante el delicado cuadro clínico, activaron un Código Rojo y dispusieron su traslado urgente a Rafaela.

Niño herido

Desde el Hospital Jaime Ferré informaron que el niño permanece internado en la unidad de terapia intensiva y que las próximas horas son claves para evaluar su evolución.

Tras conocerse el hecho, intervino personal del Comando Radioeléctrico y se dio aviso a la Jefatura de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó distintas medidas para reconstruir las circunstancias del episodio y determinar eventuales responsabilidades.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos impulsan una cadena de oración por la recuperación de Tiziano. A través de mensajes difundidos en redes sociales, pidieron acompañar al niño y a su familia en este difícil momento.