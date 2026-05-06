El petróleo cae y las bolsas se recuperan

Los precios internacionales del crudo retroceden con fuerza ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.
 
Economía06/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Los precios internacionales del petróleo registran este miércoles una fuerte caída, en medio de las expectativas por un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que permita poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Según informó Agencia NA, el Brent, referencia para Europa, baja más del 10% y se ubica cerca de los 98 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cae casi 12% y ronda los 90 dólares.

La baja se produce luego de varias jornadas de tensión en los mercados energéticos, donde el crudo había llegado a operar en torno a los 110 dólares por barril por el temor a una escalada bélica y posibles restricciones en el suministro.

El punto central de las negociaciones sería la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo. Una normalización en esa zona reduciría los riesgos sobre la oferta y explicaría la corrección en los precios.

En paralelo, las principales bolsas internacionales muestran una recuperación. En Europa, el Euro Stoxx 50 sube 2,5%, mientras que también avanzan los mercados de España, París, Fráncfort, Milán y Londres.

Asia también cerró con mayoría de resultados positivos, con subas en Tokio, Hong Kong, Seúl y Shanghái. Además, el gas europeo retrocede cerca del 8%, con el contrato TTF holandés en torno a los 43 euros por megavatio hora.

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