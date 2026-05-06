Comenzó en Venado Tuerto el Taller de Reciclado Ecológico, una iniciativa promovida por la diputada provincial Sofía Galnares que busca transformar materiales reciclables en accesorios de moda y objetos de uso cotidiano.

La capacitación se desarrolla en la Delegación Regional del Gobierno Provincial, ubicada en Brown 1744, y está a cargo de la emprendedora Mariana Rizzi, reconocida en la ciudad por su trabajo con materiales reutilizados y producción sustentable.

La propuesta tuvo una importante convocatoria desde su lanzamiento. En principio estaba previsto un cupo de 25 personas, aunque finalmente debió ampliarse hasta alcanzar los 50 inscriptos debido al interés generado.

El taller se dicta de manera presencial todos los martes de 14:30 a 17:30 y continuará durante mayo, junio, julio y agosto con encuentros semanales. Según indicaron, el objetivo es brindar herramientas vinculadas al reciclado, la reutilización de materiales y la generación de oportunidades laborales.

Durante las clases, los participantes aprenden distintas técnicas para fabricar productos planos como billeteras, packaging y posavasos, además de artículos en tres dimensiones como carteras, organizadores y accesorios. Para ello se utilizan materiales reciclados como sachets, envoltorios, papeles y cámaras de bicicleta.

En este marco, Galnares destacó que “estas iniciativas permiten aprender un oficio y generar empleos verdes, pero también invitan a pensar en nuestros hábitos y en cómo podemos aportar al cuidado del ambiente desde lo cotidiano”.

Además, la legisladora remarcó la importancia de generar espacios que promuevan la economía circular y la reutilización de materiales, vinculando formación, sustentabilidad y oportunidades de trabajo.