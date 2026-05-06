El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno de Javier Milei por la paralización de obras públicas en la provincia y expuso diferencias internas dentro del frente Unidos.

Las declaraciones se dieron en medio del debate político sobre una posible alianza electoral entre sectores del oficialismo santafesino y La Libertad Avanza. En ese contexto, Enrico marcó distancia y cuestionó el impacto del ajuste nacional sobre Santa Fe.

El funcionario provincial advirtió que la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas en la capital provincial “corre riesgo de suspenderse” debido a la falta de pago de certificados por parte de Nación.

“Lamentablemente, una de las dos obras que le quedó al Gobierno Nacional en Santa Fe no la están pagando. Entonces, la empresa no cobra y tampoco cobran los obreros”, expresó el ministro.

Según detalló, para finalizar la obra faltan cerca de 36.000 millones de pesos y funcionarios santafesinos ya viajaron en cinco oportunidades a Buenos Aires para reclamar los fondos adeudados.

Enrico sostuvo además que el problema no es solamente técnico o administrativo, sino también político. En ese marco, cuestionó el modelo de ajuste impulsado por el Gobierno nacional y apuntó contra dirigentes libertarios por “hacer videítos” mientras hay trabajadores suspendidos y obras paralizadas.

Las declaraciones dejaron al descubierto tensiones dentro de Unidos, donde algunos sectores promueven acercamientos con La Libertad Avanza y otros rechazan cualquier acuerdo político mientras continúen los recortes de fondos nacionales.

La situación vuelve a poner en debate el impacto de la paralización de la obra pública en las provincias y las diferencias entre la estrategia electoral y la gestión concreta.