El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, respaldó el proceso de reorganización que atraviesa el Partido Justicialista de Santa Fe y aseguró que la reconstrucción del espacio debe realizarse con todos los sectores dispuestos a participar dentro de la estructura partidaria.

Durante una entrevista en el programa Democráticamente, el dirigente, integrante de la Mesa de Acción Política del PJ santafesino, remarcó que el principal desafío ya no pasa por definir quiénes forman parte del partido, sino por construir una propuesta competitiva capaz de recuperar el gobierno provincial en 2027.

En ese marco, respondió a los cuestionamientos de dirigentes que en los últimos años compitieron por fuera del justicialismo y hoy reclaman una mayor apertura. Según sostuvo, las convocatorias siempre estuvieron abiertas y recordó que desde 2025 se impulsó un proceso de reorganización que incluyó a todos los sectores del peronismo.

“Las puertas nunca estuvieron cerradas”, afirmó Corsalini, quien consideró que la discusión debe centrarse en la construcción colectiva y no en las diferencias del pasado.

Defensa de las PASO y de la participación interna

El jefe municipal también se mostró a favor de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerarlas una herramienta clave para resolver liderazgos y candidaturas de manera democrática.

Además, insistió en que ningún sector puede por sí solo construir una mayoría electoral y remarcó que el objetivo debe ser consensuar primero un programa de gobierno común y luego definir quiénes serán sus representantes.

Entre los ejes que, según su visión, deberían formar parte de la propuesta del peronismo, mencionó la educación, la producción, el empleo y la seguridad.

El rol de los territorios

Corsalini también reivindicó el trabajo de intendentes y presidentes comunales que lograron consolidar gestiones con respaldo popular en sus localidades.

Para el dirigente, la renovación política debe surgir de experiencias concretas de gestión y no únicamente de acuerdos entre sectores partidarios. En ese sentido, planteó que la reconstrucción del PJ debe fortalecerse desde los territorios y con una participación más activa de las comunidades locales.

Críticas al gobierno provincial

Durante la entrevista también se refirió a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y señaló que la relación política se volvió más distante luego de expresar su rechazo a una eventual reelección del mandatario.

Si bien evitó confrontaciones personales, cuestionó la distribución de recursos hacia municipios y comunas y advirtió que los gobiernos locales enfrentan cada vez más responsabilidades con menos herramientas financieras.

Asimismo, manifestó preocupaciones sobre la situación de distintos sectores productivos y energéticos, al considerar que existen problemáticas que requieren mayor atención por parte de la administración provincial.

Una alternativa para 2027

Finalmente, Corsalini sostuvo que el peronismo santafesino debe dejar atrás las disputas internas y concentrarse en construir una propuesta sólida para los próximos años.

A su entender, la unidad debe sustentarse en reglas claras, participación democrática y una agenda capaz de responder a las demandas concretas de los santafesinos. “No sobra nadie”, reiteró, como síntesis de una estrategia que busca integrar a todos los sectores del espacio político.