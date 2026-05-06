Un camionero falleció este martes tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta 85, a unos dos kilómetros del acceso a Pueblo Santa María, en dirección hacia San Eloy, en la zona del puente Crocci, provincia de Buenos Aires.

Por causas que aún se investigan, el camión volcó sin que, en principio, haya participado otro vehículo en el siniestro. Como consecuencia del impacto, el transporte y su carga quedaron atravesados sobre la cinta asfáltica.



El conductor murió en el lugar y su cuerpo quedó atrapado debajo de la cabina. Para las tareas de asistencia y rescate intervinieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez, que trabajaron junto al personal policial.

Luego de los peritajes realizados en el lugar, las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Rubén Vidaurreta, de 77 años, con domicilio en la ciudad de Bahía Blanca.