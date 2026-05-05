Autoridades de Villa Cañás participaron de un encuentro regional centrado en la planificación turística de las Lagunas del Sur, con el objetivo de consolidar al sur santafesino como un destino atractivo dentro de la provincia.

La reunión se llevó a cabo en Teodelina y contó con la presencia de la directora de Cultura, Josefina Castro, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera, quienes formaron parte del análisis de la última temporada de verano y de la proyección de acciones para los próximos meses.

En este marco, uno de los ejes principales fue la organización del primer Fan Tour con agencias receptivas, previsto para octubre. La iniciativa apunta a posicionar la región mediante experiencias directas con operadores turísticos y fortalecer la promoción del destino.

Además, participaron la senadora Leticia Di Gregorio, las diputadas Sofía Galnares y Rosana Bellatti, el secretario de Medio Ambiente Alejandro Luciani, la directora de Turismo Región Sur Claudia Rosenthal, junto a equipos técnicos de distintas localidades como Teodelina, Melincué, Venado Tuerto —con la Laguna del Hinojo— y Diego de Alvear, recientemente incorporada con la Laguna La Picasa.

De cara a la próxima temporada, se definió una agenda orientada al turismo de cercanía, que incluirá propuestas deportivas, fiestas populares, actividades náuticas, pesca del pejerrey, circuitos históricos y opciones vinculadas al avistaje de aves, el astroturismo y el turismo educativo. También se destacaron atractivos como balnearios, parque acuático y casino, que buscan ampliar la oferta regional.