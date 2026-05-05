La Municipalidad de Villa Cañás anunció la apertura de inscripciones para un curso gratuito de “Elaboración de pastas caseras”, una propuesta destinada a vecinos interesados en adquirir conocimientos prácticos en cocina.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Producción y Empleo junto a la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad. En este marco, se apunta no solo a la formación gastronómica, sino también a promover oportunidades laborales y el desarrollo de emprendimientos.

La capacitación estará a cargo de la chef Brenda Bonifacio y comenzará a dictarse el martes 26 de mayo.

Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera presencial en la oficina de Producción, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También pueden solicitar información comunicándose al 3462-546460.

Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer habilidades concretas en la comunidad, facilitando herramientas que puedan traducirse en salidas laborales.