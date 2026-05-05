Lanzan curso gratuito de pastas caseras en Villa Cañás
La Municipalidad de Villa Cañás anunció la apertura de inscripciones para un curso gratuito de “Elaboración de pastas caseras”, una propuesta destinada a vecinos interesados en adquirir conocimientos prácticos en cocina.
La iniciativa es impulsada por la Dirección de Producción y Empleo junto a la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad. En este marco, se apunta no solo a la formación gastronómica, sino también a promover oportunidades laborales y el desarrollo de emprendimientos.
La capacitación estará a cargo de la chef Brenda Bonifacio y comenzará a dictarse el martes 26 de mayo.
Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera presencial en la oficina de Producción, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También pueden solicitar información comunicándose al 3462-546460.
Desde el municipio destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer habilidades concretas en la comunidad, facilitando herramientas que puedan traducirse en salidas laborales.