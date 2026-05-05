En una entrevista con Sonic TV, Joni Bustos, director técnico de Independiente Fútbol Club, analizó el presente deportivo del equipo y puso el foco en el proceso de crecimiento que atraviesa la institución.

El entrenador destacó que, más allá de los resultados, el objetivo principal es consolidar un proyecto a largo plazo con fuerte presencia de jugadores formados en el club. En ese sentido, remarcó que varios futbolistas que hoy integran el plantel de Primera División fueron parte de la Reserva en los últimos años.

“Es un orgullo ver a chicos que venimos formando desde 2022 hoy jugando en Primera. Es un proceso que lleva tiempo, constancia y paciencia”, expresó.

Bustos también hizo referencia al rendimiento del equipo en el torneo, donde actualmente se ubica en la parte media de la tabla. Según explicó, el grupo ha tenido altibajos, aunque logró recuperarse con buenos resultados en condición de visitante.

En este marco, el DT señaló que el plantel aún se está conformando, con la incorporación de algunos refuerzos y el regreso de jugadores que ya habían pasado por la institución. “Es un equipo nuevo, estamos en construcción. Todos queremos ganar, pero entendemos que lleva tiempo”, afirmó.

Por otro lado, subrayó la importancia del aspecto emocional en el rendimiento de los futbolistas, y sostuvo que la confianza y el estado anímico son determinantes dentro de la cancha.

De cara al próximo compromiso, Independiente enfrentará a Sportivo María Teresa en un duelo clave para sus aspiraciones en el campeonato. “Es un partido importante. Estamos cerca en la tabla y queremos seguir creciendo”, indicó.

Finalmente, Bustos remarcó el compromiso del plantel y el acompañamiento de la gente, aunque reconoció que el equipo aún tiene una deuda jugando como local. “Lo que no se negocia es la entrega. Vamos a seguir trabajando para mejorar”, concluyó.