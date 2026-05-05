El Samco de Villa Cañás llevará adelante el sorteo final de su bono contribución el próximo 9 de mayo a las 20 horas, en el salón de Bomberos Voluntarios de la ciudad.

La actividad forma parte de la tercera edición de esta iniciativa solidaria, que se desarrolla en conjunto con el hospital de Teodelina. En esta oportunidad, el evento se realizará por primera vez en Villa Cañás, luego de dos ediciones anteriores en la localidad vecina.

Según explicaron Silvia Mian y Ale Parola, el sorteo contará con un total de diez instancias y premios que alcanzan una suma importante en dinero. Además, quienes asistan podrán participar de sorteos adicionales con la compra de tirillas para el bingo que se desarrollará durante la noche.

Por otro lado, indicaron que no es necesario estar presente para participar del sorteo principal, ya que el sistema es digitalizado y permite conocer automáticamente a los ganadores.

El evento será con entrada libre y gratuita, y contará también con servicio de buffet a cargo de Bomberos Voluntarios, música en vivo y un show artístico que acompañará la jornada.

En este marco, también se confirmó que ya se encuentra en marcha la venta del próximo bono contribución, que tendrá como premio principal un automóvil Fiat Cronos, además de motos y dinero en efectivo.

Desde la organización destacaron que lo recaudado se destina al sostenimiento del sistema de salud local, al tiempo que se promueve el trabajo conjunto entre instituciones de la región.