El Banco Nación anunció su regreso al mercado de capitales local con la emisión de títulos de deuda, una iniciativa que no se concretaba desde hace más de tres décadas. La medida apunta a fortalecer su capacidad de financiamiento y ampliar el crédito en la economía.

Según se informó, la colocación incluirá tres tipos de instrumentos: uno en pesos a 12 meses con tasa variable vinculada a la TAMAR privada, otro en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y un tercero ajustado por UVA a 24 meses, también con tasa fija. Cada opción presenta distintos esquemas de intereses y amortización.

El monto inicial previsto es de hasta 50 millones de dólares, aunque el programa contempla la posibilidad de ampliarlo hasta 1.500 millones. De esta manera, la entidad busca consolidar una fuente adicional de fondeo en el mercado local.

En este marco, los recursos obtenidos se destinarán principalmente al financiamiento de MiPyMEs, créditos hipotecarios, exportaciones y economías regionales. El objetivo es impulsar la actividad productiva y mejorar el acceso al crédito en distintos sectores.

Por otro lado, la emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, independientemente de si son clientes del banco. Para participar, deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como contar con una cuenta comitente y la validación del perfil inversor.

Desde la entidad indicaron que esta estrategia forma parte de un proceso de modernización y diversificación de fuentes de financiamiento, en línea con las condiciones actuales del mercado. Además, se presenta como una alternativa para ahorristas que buscan opciones de inversión con respaldo institucional.