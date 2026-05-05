El Capi Tour pasó por Villa Cañás

Villa Cañás fue parte del recorrido promocional de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia.

La actividad se desarrolló en el Predio Mirtha Legrand, donde vecinos, niños y adolescentes pudieron disfrutar de distintas propuestas deportivas, recreativas y espacios de encuentro vinculados al deporte.

Además, estuvo presente Capi, la mascota oficial de los Juegos, que acompañó la jornada y generó un clima de alegría, participación y compañerismo entre los presentes.

El Capi Tour forma parte de una estrategia del Gobierno de Santa Fe para acercar el evento a distintas localidades de la provincia. La agenda incluye exhibiciones, clases abiertas, estaciones deportivas y propuestas lúdicas para todas las edades.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 disciplinas. Las sedes principales serán Santa Fe, Rosario y Rafaela.