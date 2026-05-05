El Capi Tour pasó por Villa Cañás

Vecinos de la ciudad participaron de propuestas deportivas y recreativas en el Predio Mirtha Legrand, en la previa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
 
Villa Cañás05/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Villa Cañás fue parte del recorrido promocional de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia.687491590_1445511050950325_4912792611741864902_n687951780_1445511057616991_4764777692708632799_n

La actividad se desarrolló en el Predio Mirtha Legrand, donde vecinos, niños y adolescentes pudieron disfrutar de distintas propuestas deportivas, recreativas y espacios de encuentro vinculados al deporte.690826501_1445510934283670_6847033178919019144_n687968991_1445510920950338_3696864501516979068_n

Además, estuvo presente Capi, la mascota oficial de los Juegos, que acompañó la jornada y generó un clima de alegría, participación y compañerismo entre los presentes.689896267_1445510940950336_8966690195891921077_n689139449_1445510800950350_6246545010460777315_n

El Capi Tour forma parte de una estrategia del Gobierno de Santa Fe para acercar el evento a distintas localidades de la provincia. La agenda incluye exhibiciones, clases abiertas, estaciones deportivas y propuestas lúdicas para todas las edades.688712924_1445510787617018_2450228051631752717_n689326530_1445510780950352_4432187921801757212_n

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 disciplinas. Las sedes principales serán Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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