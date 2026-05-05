El mercado cambiario argentino abrió este martes 5 de mayo con diferentes cotizaciones para el dólar, según el tipo de operatoria y segmento financiero.

En el Banco Nación, el dólar oficial se ubica en $1.373,17 para la compra y $1.424,64 para la venta, manteniendo su referencia como valor regulado por el sistema bancario.

Por otro lado, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, se ofrece a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, con una brecha más acotada respecto al oficial.

En el segmento mayorista, utilizado principalmente por empresas y comercio exterior, la divisa cotiza a $1.393,50 para la compra y $1.402,50 para la venta.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se ubica en $1.440,54, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.496,99, reflejando la demanda de divisas mediante operaciones bursátiles.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos para consumos en el exterior, se posiciona en $1.852,50, siendo la cotización más alta del día.

En este contexto, las diferencias entre los distintos tipos de cambio continúan marcando la dinámica del mercado y el comportamiento de los inversores.