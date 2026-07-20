El Gobierno nacional anticipó las principales actividades previstas para esta semana, que estará marcada por anuncios fiscales, reuniones políticas, un acuerdo para traspasar obras viales a Santa Fe y un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Brasil.

El cronograma comenzará el martes a las 11 con una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien repasará la actualidad de la gestión. Dos horas más tarde se desarrollará una reunión de la Mesa Política del oficialismo para analizar la estrategia legislativa y los próximos pasos del Gobierno.

El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una conferencia en el Palacio de Hacienda para presentar modificaciones vinculadas con la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El funcionario estará acompañado por representantes de cámaras empresariales relacionadas con el sector.

Ese mismo día se firmará un convenio para avanzar con el traspaso de obras viales que actualmente se encuentran bajo la órbita nacional hacia la provincia de Santa Fe.

Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

El acuerdo adquiere relevancia para la provincia debido a que la administración santafesina viene reclamando la transferencia de rutas y proyectos paralizados para poder asumir su ejecución o mantenimiento.

Para el viernes 24 de julio está previsto que Milei viaje a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, una fuerza política vinculada al expresidente Jair Bolsonaro. También se anunció la presencia del dirigente Flávio Bolsonaro.

La agenda presidencial continuará el domingo 26 de julio, cuando el mandatario asistirá a la apertura oficial de la Exposición Rural de Palermo, uno de los principales encuentros anuales del sector agroindustrial argentino.

Las actividades fueron informadas como parte de la agenda oficial y podrían sufrir modificaciones durante el transcurso de la semana.