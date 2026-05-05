La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha un sistema de recolección de hojas mediante contenedores especiales ubicados en distintos sectores del microcentro. La medida busca ordenar la limpieza urbana y avanzar en el tratamiento de residuos orgánicos.

La iniciativa fue explicada por Florencia Fraticelli, responsable del área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Villa Cañás, quien señaló que los vecinos pueden barrer sus veredas, embolsar las hojas y acercarlas a los puntos dispuestos o dejarlas listas para su retiro.

Según indicó, el objetivo principal es reutilizar ese material natural a través del compostaje. “Que lo que es de la naturaleza vuelva a la naturaleza”, resumió al explicar el enfoque del programa.

En ese sentido, detalló que las hojas recolectadas serán utilizadas para generar compost, un abono natural que mejora la calidad del suelo y que, en una primera etapa, tendrá como destino el futuro vivero municipal.

La propuesta se enmarca en una política ambiental que apunta a consolidar hábitos en la comunidad. Tras la implementación de la separación de residuos reciclables, esta nueva etapa incorpora el tratamiento de residuos orgánicos como eje clave.

Fraticelli también remarcó que el compostaje puede realizarse en los hogares, utilizando restos de frutas, verduras y hojas, con un manejo adecuado para evitar olores o la proliferación de insectos.

Además, el municipio avanza en la creación de un vivero donde se producirán especies propias, priorizando árboles nativos con mejor adaptación al entorno local y mayor resistencia a las condiciones climáticas.

Por último, se evalúa la posibilidad de que quienes participen del sistema puedan recibir compost como incentivo, en una propuesta que busca fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del ambiente.