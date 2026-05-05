Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, arribó este lunes por la noche a la Argentina tras ser extraditado desde Perú, en el marco de la investigación por el triple crimen narco ocurrido en septiembre de 2025.

El acusado llegó al aeropuerto de El Palomar pasadas las 20.40, luego de un operativo internacional que incluyó gestiones judiciales y traslados coordinados entre distintos países. A su arribo, fue puesto a disposición de las autoridades locales y trasladado bajo fuerte custodia al penal federal de Marcos Paz.

En este marco, se resolvió que permanezca alojado en ese complejo penitenciario, donde será indagado este martes por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón.

La causa investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, quienes fueron secuestradas, torturadas y luego enterradas, según confirmaron las autopsias. Por este hecho, “Pequeño J” enfrenta cargos por homicidio agravado, con alevosía, ensañamiento y violencia de género.

De acuerdo a fuentes judiciales, el proceso de extradición incluyó ocho etapas formales, desde la detención inicial hasta la autorización final del traslado. El operativo sufrió una demora en Paraguay, donde se coordinó el traslado de otros detenidos hacia la Argentina.

Al momento de su llegada, el imputado fue trasladado en una camioneta blindada, escoltada por fuerzas de seguridad, en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes.

Además, en la causa ya hay 11 personas imputadas y en las últimas horas se confirmó que existen otros tres sospechosos bajo investigación. La Justicia continúa avanzando sobre uno de los casos más graves registrados en el país en los últimos años.

Por otro lado, familiares de las víctimas realizaron una concentración en la previa de la extradición, en reclamo de justicia y avances en la investigación.