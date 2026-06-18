Un grave accidente vial se registró durante la madrugada de este miércoles en la provincia de Salta, sobre la Ruta Nacional 9/34, entre las localidades de Metán y Rosario de la Frontera.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 y fue protagonizado por un colectivo de larga distancia de la empresa 20 de Junio, que realizaba el trayecto entre Mendoza y Jujuy, y un camión que transportaba carbón.

Como consecuencia del fuerte impacto, al menos una persona perdió la vida en el lugar, mientras que 24 pasajeros sufrieron heridas de distinta consideración.

Tras el siniestro, equipos de emergencia trabajaron en la zona para asistir a las víctimas y coordinar el traslado de los lesionados al hospital local, donde recibieron atención médica.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron el choque, mientras se realizan las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.